Embajador ausente, en medio de crisis con EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

La analista Martha Anaya advirtió que México atraviesa uno de los momentos más difíciles en la relación con Estados Unidos en el último siglo, sin que exista una representación diplomática eficaz que haga frente a la situación. Señaló que, ante un escenario de alta tensión, se esperaría un gabinete y una embajada de primer nivel, algo que —afirmó— no está ocurriendo.

Anaya cuestionó directamente el desempeño del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien lleva cinco años en el cargo y, aseguró, no ha logrado contener ni equilibrar el discurso desde el lado mexicano. Criticó su ausencia en medios y su falta de acción como contrapeso ante las declaraciones que se generan en el país vecino.

Indicó que, ante esta falta de representación, toda la presión recae en Palacio Nacional, siendo la presidenta Claudia Sheinbaum quien debe enfrentar directamente los conflictos. En contraste, destacó que Estados Unidos ya cuenta con un embajador con presencia y poder de interlocución, al grado de haber intervenido para concretar una llamada entre Sheinbaum y Donald Trump.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.