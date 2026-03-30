Autodeterminación en México: ¿discurso o simulación?

| 12:59 | Redacción Uno TV | Uno TV

Pamela Cerdeira nos habla del concepto de “autodeterminación del pueblo” y cómo ha sido uno de los pilares del discurso político en México, particularmente en política exterior. Sí, en este análisis pone en duda su aplicación real y lo califica como una herramienta discursiva selectiva.

Críticas a la política exterior mexicana

En esta ocasión, cuestiona el uso del principio de “autodeterminación del pueblo” en casos como Venezuela y Cuba, donde, según afirma, “en ninguno de los casos la gente ha podido elegir libremente a quienes le gobiernan”. Bajo esta lógica, agrega, sería una simulación.

La crítica de Pamela Cerdeira es directa: “Es una mentira de tintes ideológicos”, considerando que el discurso se aplica dependiendo de afinidades políticas.

Doble discurso en la política interna

Su análisis también apunta a contradicciones en la política interna de México

Cuando un pueblo elige a un gobernante con ideas políticas distintas a las de la 4T, entonces mejor no se dice nada y la autodeterminación no nos gusta tanto”, señala. 

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Inteligencia artificial agrava crisis de confianza digital

Pamela Cerdeira

Inteligencia artificial agrava crisis de confianza digital

Trump usa agentes de ICE en aeropuertos y causa polémica

Pamela Cerdeira

Trump usa agentes de ICE en aeropuertos y causa polémica

Revocación de mandato: democracia o simulación

Pamela Cerdeira

Revocación de mandato: democracia o simulación

China y Europa frenan presión internacional de Trump

Pamela Cerdeira

China y Europa frenan presión internacional de Trump

Etiquetas: , , ,