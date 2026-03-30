Autodeterminación en México: ¿discurso o simulación?
Pamela Cerdeira nos habla del concepto de “autodeterminación del pueblo” y cómo ha sido uno de los pilares del discurso político en México, particularmente en política exterior. Sí, en este análisis pone en duda su aplicación real y lo califica como una herramienta discursiva selectiva.
Críticas a la política exterior mexicana
En esta ocasión, cuestiona el uso del principio de “autodeterminación del pueblo” en casos como Venezuela y Cuba, donde, según afirma, “en ninguno de los casos la gente ha podido elegir libremente a quienes le gobiernan”. Bajo esta lógica, agrega, sería una simulación.
La crítica de Pamela Cerdeira es directa: “Es una mentira de tintes ideológicos”, considerando que el discurso se aplica dependiendo de afinidades políticas.
Doble discurso en la política interna
Su análisis también apunta a contradicciones en la política interna de México
“Cuando un pueblo elige a un gobernante con ideas políticas distintas a las de la 4T, entonces mejor no se dice nada y la autodeterminación no nos gusta tanto”, señala.
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