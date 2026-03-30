Autodeterminación en México: ¿discurso o simulación?

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Pamela Cerdeira nos habla del concepto de “autodeterminación del pueblo” y cómo ha sido uno de los pilares del discurso político en México, particularmente en política exterior. Sí, en este análisis pone en duda su aplicación real y lo califica como una herramienta discursiva selectiva.

Críticas a la política exterior mexicana

En esta ocasión, cuestiona el uso del principio de “autodeterminación del pueblo” en casos como Venezuela y Cuba, donde, según afirma, “en ninguno de los casos la gente ha podido elegir libremente a quienes le gobiernan”. Bajo esta lógica, agrega, sería una simulación.

La crítica de Pamela Cerdeira es directa: “Es una mentira de tintes ideológicos”, considerando que el discurso se aplica dependiendo de afinidades políticas.

Doble discurso en la política interna

Su análisis también apunta a contradicciones en la política interna de México