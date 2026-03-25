Trump usa agentes de ICE en aeropuertos y causa polémica

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La creciente presencia de agentes de ICE en aeropuertos de Estados Unidos ha generado inquietud entre viajeros, en medio de críticas a las políticas impulsadas por Donald Trump, las cuales, según el análisis, construyen una narrativa basada en el miedo y han derivado en detenciones incluso de personas con estatus legal, además de señalamientos por abusos e impunidad, situación que se agrava con el uso de estos agentes para apoyar operaciones aeroportuarias en medio de tensiones políticas por el presupuesto, lo que impacta directamente en la percepción de seguridad para quienes ingresan al país.

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