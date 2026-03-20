China y Europa frenan presión internacional de Trump

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La política internacional del presidente Donald Trump enfrenta nuevos desafíos ante la respuesta de distintos países que han decidido no alinearse con sus decisiones, particularmente en temas económicos y militares.

El análisis de Pamela Cerdeira parte de una premisa clara: la estrategia de presión pierde fuerza cuando encuentra resistencia equivalente. “Un bully no se sostiene ante otro”, se afirma al inicio del video, al describir el comportamiento de la actual administración estadounidense.

“Cuando China respondió restringiendo la exportación de tierras raras, entonces él le bajó dos rayitas a sus amenazas”, se señala.

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