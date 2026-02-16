¿Despido o estrategia? Caso Marx Arriaga y la polémica de la SEP

GENERANDO AUDIO...

El caso de Marx Arriaga, exfuncionario de la SEP y figura clave en la creación de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, da un giro que levanta más preguntas que respuestas. Tras su salida, surgen dudas sobre si fue una destitución esperada,una jugada política o una confrontación directa con el secretario de Educación y hasta con la presidenta.

En este análisis se cuestionan las razones detrás de su salida, las críticas a los libros de texto, las acusaciones sobre presunta venta de plazas y hasta la posibilidad de que le ofrecieran un puesto en el extranjero.

¿Se trata de una víctima del sistema o de una estrategia calculada?

