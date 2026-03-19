Revocación de mandato en México: una figura cada vez más cuestionada

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La revocación de mandato volvió al debate público en México por la reforma que busca empatarla con las elecciones, por lo que Pamela Cerdeira plantea una crítica frontal al sentido que se le ha dado a esta figura.

Desde el inicio, Cerdeira fija postura con una frase tajante: “No hay nada más loco en México que el uso que se le da a la revocación de mandato”. La observación parte del propósito original del mecanismo: permitir que la ciudadanía pudiera quitar a un presidente o a un gobernador si no estaba haciendo bien su trabajo.

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