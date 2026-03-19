Revocación de mandato en México: una figura cada vez más cuestionada

| 13:56 | Redacción Uno TV | Uno TV

La revocación de mandato volvió al debate público en México por la reforma que busca empatarla con las elecciones, por lo que Pamela Cerdeira plantea una crítica frontal al sentido que se le ha dado a esta figura.

Desde el inicio, Cerdeira fija postura con una frase tajante: “No hay nada más loco en México que el uso que se le da a la revocación de mandato”. La observación parte del propósito original del mecanismo: permitir que la ciudadanía pudiera quitar a un presidente o a un gobernador si no estaba haciendo bien su trabajo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

IA para adultos desata debate ético global

Pamela Cerdeira

IA para adultos desata debate ético global

Polémica por carta para pedir dinero para Cuba

Pamela Cerdeira

Polémica por carta para pedir dinero para Cuba

Caso en Sinaloa abre debate sobre violencia política de género

Pamela Cerdeira

Caso en Sinaloa abre debate sobre violencia política de género

¿Quién controla la inteligencia artificial militar en Estados Unidos?

Pamela Cerdeira

¿Quién controla la inteligencia artificial militar en Estados Unidos?

Etiquetas: ,