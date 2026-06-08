Conflicto magisterial exhibe años de promesas incumplidas

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A días del Mundial, el conflicto magisterial vuelve a colocar al Gobierno federal bajo presión.

En este análisis, Pamela Cerdeira revisa cómo las decisiones de tres administraciones (Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum) contribuyeron a la situación actual con los maestros y sus demandas sobre pensiones y derechos laborales.

“Le están exigiendo que cumpla aquello que prometió”.

Cerdeira plantea que el conflicto era conocido desde antes y que las decisiones tomadas por razones políticas terminaron por trasladar el problema a la administración actual, en un momento especialmente sensible por la proximidad de eventos internacionales como el Mundial.

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