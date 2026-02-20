El expríncipe Andrés y su impacto en la monarquía británica

GENERANDO AUDIO...

La monarquía del Reino Unido enfrenta un nuevo episodio de controversia luego de que el expríncipe Andrés, ex duque de York, fuera detenido y posteriormente liberado mientras continúa una investigación en su contra por presunto mal uso de su cargo público.

Pamela Cerdeira subraya la paradoja que vive la institución: “Vaya paradoja la de la monarquía en Reino Unido”. El señalamiento ha generado especulación pública, especialmente por la relación previa del príncipe con el financiero Jeffrey Epstein.

Aunque en redes sociales se asumió que la detención estaría relacionada con los llamados “Epstein Files”, Cerdeira aclara que “eso no lo sabemos porque la investigación habla de eso, no de algún tema de su conducta sexual o de abuso a menores o de tráfico de menores”.

Hasta el momento, la acusación formal se limita a un presunto mal comportamiento en el ejercicio de funciones públicas. Además, se informó que ya fue puesto en libertad mientras continúan las indagatorias.

