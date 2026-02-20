Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, se despide en entrevista póstuma: “Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Netflix

Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, grabó un documental llamado “Famous Last Words” para Netflix con la única condición de que se transmitiera solo después de su muerte. El actor de 53 años falleció el pasado jueves 19 de febrero, casi un año después de haber recibido su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En esa conversación, que compartió con el director Brad Falchuk, el actor habló de cómo enfrentó el diagnóstico, sus problemas con la adicción, de su relación con Rebecca Gayheart y sus hijas en un testimonio marcado por la vulnerabilidad y en forma de despedida.

“Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí”, expresó frente a la cámara. Y agregó: “No tengo razones para ser feliz, pero lo soy”.

La palabras de despedida de Eric Dane

“Bille y Georgia estas palabras son para ustedes, lo intenté. A veces me tropezaba, pero lo intente”, le dijo a sus hijas.

También, no dudó en dejarles varios consejos de vida: “Vivan el presente”. Y les recordó que pueden enfrentar cualquir escenario con dignidad.

“Espero haberles demostrado que pueden afrontar cualquier cosa, que pueden afrontar el fin de sus días, que pueden afrontar el infierno con dignidad. Luchen, chicas, y mantengan la frente en alto. Billie y Georgia, son mi corazón, son mi todo. Buenas noches. Las quiero”, dijo.

Además, explicó que el no poder compartir el futuro con ellas fue complicado de aceptar: “No voy a llevar a mis hijas al altar, ni voy a tener nietos… Es duro lidiar con eso”.

El actor también habló sobre su expareja Rebecca Gayheart, de quien estaba en vías de divorciarse, pero cuando supo de su enfermedad, el proceso de disolución de matrimonio se detuvo.

“Y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca”, compartió.

La expareja se casó en 2004 y después de 13 años de matrimonio, la actriz solicitó el divorcio en 2018. Sin embargo, en marzo del año pasado se canceló el proceso legal. Un mes después, Eric Dane hizo público su diagnóstico de ELA.

Sobre la enfermedad del actor

Sobre su enfermedad, que le diagnosticaron en 2025, Eric Dane admitió que nunca pensó que se enfrentaría a una enfermedad así. “Nunca pensé que pasaría por algo tan loco y mortal como la ELA. ¿Por qué tendría esto? Estoy sano”.

“Si no puedo comunicarme con mis hijas ni puedo moverme, no quiero estar aquí” Eric Dane

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo, provocando debilidad muscular, parálisis y, con el tiempo, la pérdida de funciones vitales.

En otra parte de la entrevista, Falchuk le pregunta: ¿cómo se describe a sí mismo el actor?

Y en pasado, como si ya se hubiera ido, Dane respondió:

“Era un hombre bueno, pensativo, considerado, empático, sensible, vulnerable y con miedo de serlo, alguien que se preocupa mucho por los demás”.

“Cuando las luces se apagan, se acabó”, mencionó con respecto a sus creencias religiosas.

Las palabras de Dane, son la segunda entrega de este programa de Netflix, el primer episodio se emitió tras la muerte de la antropóloga Jane Goodall, quien falleció el 1 de octubre de 2025.

