El otro informe de Sheinbaum: sus pendientes

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En esta videocolumna de opinión, Pamela Cerdeira analiza el segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum y cuestiona el formato tradicional en el que los gobernantes presentan sus principales logros.

La periodista plantea que, además de hablar de los resultados alcanzados, sería más interesante conocer una lista de los pendientes y aquello que todavía falta por hacer. “Me parece que habría otro informe que sería todavía mucho más interesante, que sería un ejercicio de honestidad”, señala Cerdeira.

También propone que los gobernantes reconozcan aquello que todavía no han podido resolver y conviertan esos pendientes en una agenda de trabajo.

“Reconocer aquello que les falta, aquellos pendientes, sería una lista mucho más interesante”, afirma Pamela Cerdeira, quien considera que identificar estos temas permitiría comenzar a trabajar en serio para modificarlos.

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