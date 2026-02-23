¿Estrategia fallida? Golpe al narco desata caos y miedo

GENERANDO AUDIO...

¿El operativo contra el crimen organizado pudo realizarse sin desatar narcobloqueos en 20 estados?

Pamela Cerdeira analiza el impacto de la estrategia de seguridad, las pérdidas económicas, el miedo generado en la población y el debate sobre si este enfoque se asemeja más al de Felipe Calderón que al de Andrés Manuel López Obrador.

Se cuestiona los resultados de los últimos seis años en materia de combate al crimen organizado y se plantea el gran reto hacia delante: evitar que la fragmentación de los grandes cárteles genere grupos más pequeños y difíciles de controlar.

