Reforma electoral: ¿simulación o cambio real?

La reforma electoral vuelve al centro del debate político en México, pero no sin polémica. Entre retrasos, versiones encontradas y acusaciones de intereses partidistas, Pamela Cerdeira pone en duda si realmente responde a una exigencia ciudadana o a cálculos de supervivencia política.

Uno de los ejes del análisis es el papel de los partidos aliados de Morena, particularmente el Partido Verde y el PT. Se afirma que la definición del rumbo de la reforma dependería de estas fuerzas políticas, calificadas como “partidos chiquitos que hoy dependen de Morena para sobrevivir”.

¿Es una reforma para fortalecer la democracia o una estrategia para redefinir el tablero político?

