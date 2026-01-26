IA y gaslighting: cuando el Gobierno niega lo evidente

| 14:02 | Redacción Uno TV | Uno TV

Vivimos una paradoja inquietante: mientras aprendemos a dudar de imágenes y videos por el avance de la inteligencia artificial, los Gobiernos aprovechan esa confusión para negar hechos comprobados.

En este video, Pamela Cerdeira reflexiona sobre el gaslighting institucional y cómo, incluso frente a evidencias claras, se insiste en imponer narrativas oficiales que contradicen lo que todos vimos.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

