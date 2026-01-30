La influencia política de Trump en México y Venezuela genera debate

GENERANDO AUDIO...

El papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en asuntos internacionales ha generado diversas interpretaciones, especialmente en temas relacionados con la seguridad y la política en países como México y Venezuela, opina Pamela Cerdeira.

En su videocolumna plantea que la figura del mandatario ha provocado lo que se describe como un “síndrome de Estocolmo” político, donde algunos países podrían desarrollar cierta dependencia hacia las decisiones tomadas por Washington.

En el caso venezolano, se menciona que habría sido complicado retirar del poder a Nicolás Maduro sin la participación de Estados Unidos. Sin embargo, sostiene que, pese a ese escenario, el sistema político que lo respaldaba permanecería activo.

