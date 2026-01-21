México, ausente en Davos y bajo presión política internacional

GENERANDO AUDIO...

Los discursos recientes en Davos colocaron sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuál es hoy el papel de México en la conversación global?

De acuerdo con el análisis presentado en el video, el país no sólo no lidera la discusión, sino que está prácticamente fuera del diálogo más importante que sostiene el mundo actualmente.

El foro económico internacional tiene como eje central temas como la defensa de la democracia, el Estado de derecho, el cumplimiento de acuerdos y el valor de la palabra. Sin embargo, se señala que México no está teniendo una presencia relevante en esta conversación, lo que representa un vacío político en un momento clave para el orden internacional.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.