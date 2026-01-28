Vacaciones de lujo en Morena: ¿clasismo o incongruencia política?

GENERANDO AUDIO...

Las vacaciones de de integrantes de Morena desataron una nueva polémica.

Mientras evitan viajar a Estados Unidos por posibles restricciones migratorias, sus destinos turísticos de alto nivel abrieron el debate sobre el lujo, la congruencia y el discurso político que durante años ha exaltado la pobreza.

Gerardo Fernández Noroña calificó como “clasista” cuestionar estos viajes, pero el tema va más allá del destino.

