Martha Higareda revela el momento más crítico de su hospitalización: “Empecé a rezar”

Martha Higareda reveló por primera vez el episodio más delicado que vivió tras el nacimiento de sus hijas, una experiencia que la llevó a temer por su vida y que, según relató, ocurrió en medio del agotamiento físico, la falta de sueño y un cuadro médico que no fue detectado a tiempo.

La actriz regresó al podcast “De todo un mucho” junto a Yordi Rosado, compartido este martes, donde relató con detalle cómo comenzó a presentar síntomas que inicialmente no parecían alarmantes, pero que con el paso de las horas se transformaron en una emergencia médica derivada de preeclampsia postparto, una condición poco visibilizada que puede aparecer incluso después del embarazo.

Los primeros síntomas tras el nacimiento de sus hijas

Higareda contó que, pese a haberse sometido a una cesárea, fue enviada a casa únicamente con ibuprofeno y sin antibióticos, algo que le llamó la atención por la diferencia entre los sistemas médicos.

Durante las madrugadas en el hospital, incluso antes de volver a casa, tuvo un episodio que describió como inusual.

“Como a las 2 y media de la madrugada me desperté, pero con una temblorina incontrolable… la temblorina con la que yo me desperté fue rarísima. Y sí, no era algo normal”, relató.

Sin embargo, explicó que el personal médico atribuyó el episodio a las hormonas y no se realizaron estudios adicionales.

El agotamiento extremo y la presión emocional

Ya en casa, la actriz enfrentó días de extremo cansancio. Entre la lactancia, el cuidado de las gemelas —una de ellas con complicaciones que la llevaron a incubadora— y la atención a familiares que la apoyaban, Martha admitió que prácticamente no dormía.

“En unos cuatro días yo solamente cada día había dormido en un promedio una hora y media, dos. Nada más”. A esto se sumó el miedo constante por la salud de sus hijas.

Pese a todo, decidió no contarle a su esposo, el empresario Lewis Howes, lo que estaba ocurriendo para no preocuparlo mientras él asistía a un torneo deportivo.

Señales de alarma que se intensificaron

Con el paso de los días, los síntomas físicos se agravaron. Martha relató que comenzó a ver borroso, a notar destellos de luz y una hinchazón severa en piernas y pies. También presentó fuertes dolores de cabeza y una sensación constante de calor.

“Estaba yo hirviendo, caliente, caliente, y unos dolores de cabeza horrendísimos en la parte de la nuca”. Martha Higareda

Al acudir con una doctora, le midieron la presión y detectaron que estaba elevada, pero aun así fue enviada de regreso a casa.

“La señora… me dice, vete a casa y duérmete. No me manda ninguna medicina para la presión, no hace absolutamente nada más que me manda a la casa a dormir”.

El episodio más crítico: “Algo pasó, porque en ese momento yo dije, necesito medirme la presión”

Esa misma noche, Martha intentó dormir, pero despertó abruptamente tras soñar que caía en un pozo profundo y sentir que no estaba respirando. Al volver a dormirse, el episodio se repitió, pero con una sensación aún más alarmante. Fue entonces cuando decidió medirse la presión arterial.

La primera medición marcó 185. La segunda, cerca de 198. Una más alcanzó los 205. “Imagínate 200 y pico de presión. No, no juegues. Para mí es muchísimo”, mencionó.

Su madre, consciente de la gravedad de esos niveles, insistió en que fuera de inmediato al hospital.

El ingreso a urgencias y el diagnóstico implícito

Martha y su esposo acudieron al hospital más cercano. Tras esperar en el área de urgencias, finalmente fue atendida por el personal médico. “Cuando me meten, me miden ellos la presión, ya la tenía… había rebasado los 215”, resaltó.

Fue entonces cuando notó el cambio en el comportamiento del personal. “Ahí fue donde yo dije, esto sí es realmente grave”.

Durante el ingreso, la actriz pidió a su esposo que tomara nota de toda su información médica ante la posibilidad de perder el conocimiento.

Ante la urgencia, un grupo de paramédicos comenzó a atenderla mientras su doctor, que se encontraba en México, los guiaba a distancia. “Él empezó a dirigirlos por WhatsApp, desde México, en alta voz”.

La actriz reveló que gracias a la intervención puntual de su médico y al trabajo coordinado del personal, lograron estabilizarla.

La angustia de su esposo

Durante ese momento crítico, Martha recordó la actitud de su esposo, quien intentó transmitirle calma pese a la gravedad de la situación.

“Lewis, durante todo ese momento me agarraba de la mano y sonreía, como diciendo vas a estar bien, pero yo sabía que no estaba bien”, explicó.

Cinco horas y media entre la vida y la muerte

Martha relató que durante aproximadamente cinco horas y media el equipo médico trabajó sin descanso para salvarle la vida. De ese lapso, dijo tener recuerdos fragmentados.

“Perdí la noción del tiempo. Hubo un momento en el que me sentí superligera y empecé a flotar arriba de mi cuerpo”. Martha Higareda

En ese estado, describió haber escuchado voces que la perturbaban profundamente. “Empecé a escuchar unas voces horribles, que no eran mías, que me decían: ‘Aquí te vas a morir’, cosas horribles. (…) Empecé a rezar el rosario”

En medio de esa experiencia, la actriz aseguró que recurrió a la oración y afirmó que ese momento marcó un punto de inflexión, pues comenzó a sentir una calma distinta mientras continuaba el rezo.

Dos caminos y una decisión

La actriz relató que, durante ese estado, tuvo una visión en la que observó dos caminos posibles.

En uno, veía a su esposo criando solo a sus hijas; en el otro, se veía a ella junto a Lewis y sus gemelas, viviendo la familia que habían soñado. Tuvo que elegir uno de esos escenarios.

El regreso

Tras tomar esa decisión, la mexicana relató que comenzó a recuperar la conciencia. Agregó que su esposo le confesó después que notó claramente el momento en el que ella se fue.

“Lewis me dijo que él se dio cuenta de cuando me pasó, porque me fui”.

La fe y el después

Martha Higareda aseguró que, tras esta experiencia, reconoce el poder de la oración y atribuye su recuperación a ese momento espiritual.

Incluso, recordó que, tiempo después, recibió un mensaje que le resultó especialmente significativo.

“Hay un señor que es un vidente de la Virgen María que me mandó un mensaje que decía: ‘reza el rosario con el corazón’ y qué loco, ¿no?, porque lo que me pasó fue del corazón” Martha Higareda

La actriz afirmó que, a partir de ese episodio, su perspectiva de la vida cambió por completo y que hoy se siente agradecida por poder disfrutar su faceta como mamá primeriza junto a sus hijas y su esposo.

