Miguel Díaz-Canel agradece a AMLO y a México la solidaridad con Cuba

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mensaje publicado por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación que atraviesa el país caribeño. En su publicación, Díaz-Canel expresó agradecimiento por el apoyo y la solidaridad de México con el pueblo cubano.

Díaz-Canel agradece a López Obrador apoyo de México a Cuba

El mandatario cubano retomó la publicación del expresidente López Obrador y le agradeció la “solidaridad y el acompañamiento de México” hacia Cuba.

También señaló que La Habana recuerda el “permanente y decisivo apoyo” que siempre ha expresado para fortalecer una entrañable amistad entre ambas naciones.

En su publicación, Miguel Díaz-Canel escribió:

La respuesta se produjo luego de que el exmandatario mexicano difundiera un mensaje en el que habló sobre la situación del país caribeño y llamó a apoyar al pueblo cubano.

López Obrador llama a apoyar al pueblo de Cuba

El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a las redes sociales a pesar de estar retirado de la vida pública y lo hizo para externar su preocupación por la crisis energética que atraviesa Cuba a causa de las restricciones estadounidenses que impiden a la isla comprar petróleo.

Ante ello, hizo un llamado a donar dinero en la “cuenta Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina” y señaló que lo recaudado por la ONG se destinará a comprar gasolina, petróleo, medicamentos y alimentos para llevar a Cuba.

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