Salida de Marx Arriaga de la SEP genera cuestionamientos

La colaboradora Pamela Cerdeira analizó la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que el exfuncionario permaneciera atrincherado en su oficina en espera de la notificación formal de su destitución.

De acuerdo con Cerdeira, Arriaga finalmente abandonó el cargo después de recibir el oficio que, según él mismo había dicho, estaba esperando para formalizar su salida.

“Finalmente, se fue”, señaló la colaboradora al referirse al exfuncionario que se negaba a dejar su oficina.

Cerdeira cuestionó por qué el Secretario de Educación Pública permitió que el proceso se prolongara durante tanto tiempo, especialmente cuando Arriaga llevaba meses anticipando públicamente que sería despedido y había adoptado una postura de resistencia.

