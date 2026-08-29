Así se prepara un Papa: estudios e idiomas

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Llegar a ser Papa no depende de cursar una carrera específica, sino de una preparación que prácticamente ocupa toda una vida. Aunque no existe una escuela para ser Papa, el camino comienza desde la formación sacerdotal y continúa durante décadas.

En esta opinión, Ramiro Escoto destaca que un pontífice puede acumular entre 30 y 50 años de preparación, tomando en cuenta los estudios en el seminario y la experiencia pastoral, académica y diplomática que adquiere antes de llegar al cónclave.

Otro punto que resalta en su columna, es el dominio de los idiomas, una herramienta necesaria para encabezar una Iglesia con presencia mundial. Como ejemplo menciona al Papa León XIV, quien habla inglés, español, italiano, francés y portugués, además de tener conocimientos de quechua, latín y alemán.

Para Ramiro Escoto, la preparación de un Papa va mucho más allá de la teología. También incluye historia, derecho canónico, humanidades, diplomacia, literatura, arte y filosofía, conocimientos que permiten tener una visión amplia del mundo.

En ese sentido, Escoto considera que, aunque no existe un diplomado para convertirse en Papa, ocupar ese cargo es resultado de décadas de estudios, experiencia, idiomas y servicio dentro de la Iglesia Católica.

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