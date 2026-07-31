Del Vaticano a Guadalupe: los atentados contra templos religiosos

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El comentario repasó algunos de los ataques más recordados contra recintos religiosos, entre ellos el perpetrado en 1972 contra La Piedad de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro, el atentado con explosivos ocurrido en 1921 en la Basílica de Guadalupe y el reciente acto vandálico en el santuario de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina.

Asimismo, se destacó que la Iglesia Católica ha señalado que este tipo de hechos suelen estar relacionados con crisis o trastornos individuales y ha planteado la necesidad de reforzar la protección de los templos sin recurrir a su militarización.

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