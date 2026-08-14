Papa León XIV regresará a Perú, país donde se naturalizó

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El Papa León XIV visitará Perú durante el viaje que realizará por América en los primeros días de noviembre, de acuerdo con la información expuesta en el video. El recorrido tendrá un significado particular por el vínculo del pontífice con Chiclayo, ciudad donde residió y ocupó el cargo de obispo.

Según el contenido, un expediente del Archivo General de Emigraciones respalda la solicitud relacionada con la nacionalidad peruana del pontífice. El material señala que el examen de derecho a la nacionalidad fue calificado con una nota de “excelente”.

El video también indica que el ahora Papa León tiene doble nacionalidad: estadounidense, por haber nacido en ese país, y peruana. Además, menciona una nota escrita de su puño y letra en la que habría expresado su deseo de morir en Perú.

Chiclayo, un lugar relevante para el Papa León

La confirmación de su nacionalidad peruana tuvo lugar en Chiclayo, ciudad que también fue su lugar de residencia durante su etapa como obispo.

El video destaca la importancia que históricamente han tenido los viajes de los Papas a sus lugares de nacimiento o a territorios con los que mantienen un vínculo especial. Como ejemplo, recuerda los viajes de Juan Pablo II a Polonia y las visitas de Benedicto XVI a Alemania.

Sobre el próximo recorrido, se señala que Florida, en Estados Unidos, también forma parte del viaje, pero que Perú tendrá especial relevancia para el pontífice.

“Visitar su Chiclayo, visitar el lugar donde decidió naturalizarse”, señala el video al referirse a lo que representará el viaje del Papa León.

El material concluye que este regreso podría ser significativo para los discursos del pontífice y para definir “un destino, un rumbo en su pontificado”.

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