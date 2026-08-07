Visita de Pietro Parolin refleja el momento diplomático entre México y el Vaticano

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La visita del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, fue analizada como un encuentro con implicaciones diplomáticas, pastorales y políticas, más allá de la conmemoración por los 35 años del restablecimiento de las relaciones entre México y la Santa Sede.

Pietro Parolin y la relación entre México y el Vaticano

Durante el análisis de Ramiro Escoto se señaló que Parolin conoce de cerca la realidad mexicana, luego de haber formado parte del servicio de la Nunciatura Apostólica entre 1989 y 1991.

“Se trata también de un factor pastoral y político que ha medido los alcances de entender al Vaticano en su diplomacia.”

También se destacó que el cardenal mantiene una especial devoción por la Virgen de Guadalupe y que su experiencia le permite conocer el contexto político del país.

Papa León XIV, diplomacia y agenda internacional

El comentario compara el protocolo recibido por Parolin en Guatemala, donde fue recibido por el presidente Bernardo Arévalo, con el desarrollado durante su estancia en México.

Posteriormente, recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvieron un encuentro con el representante del Vaticano para dialogar sobre inteligencia artificial, paz y desarrollo.

El análisis también menciona que la Santa Sede anunció la primera gira del Papa León XIV por América, la cual contempla Uruguay, Argentina y Perú, sin incluir a México.

“Un aviso de que en México de momento no hay condiciones ni políticas ni de seguridad ni de paz mucho menos diplomáticas.” Renovación de la Iglesia Católica en México Otro de los temas abordados fue el proceso de relevo en las arquidiócesis de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, luego de que sus respectivos cardenales presentaran la renuncia por límite de edad o, en un caso, por fallecimiento. El análisis sostiene que la visita de Parolin también estuvo relacionada con reuniones vinculadas a estos procesos y con otros asuntos internos de la Iglesia, entre ellos la situación de la Basílica de Guadalupe.

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