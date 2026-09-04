La crisis ecológica es una crisis del espíritu: Vaticano

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En esta videocolumna de opinión, Ramiro Escoto aborda el llamado de la Santa Sede frente a la crisis ecológica, a partir del documento publicado por la Comisión Teológica Internacional, titulado Cuidar de Nuestra Casa Común, Respuesta Responsable y Fraternidad al Dios Trinitario.

Escoto explica que el documento plantea que el deterioro del planeta también representa una crisis del espíritu humano y cuestiona dos extremos: el “antropocentrismo depredador” y un “biocentrismo radical”. Frente a ello, señala que la teología cristiana propone entender a la humanidad como administradora y cuidadora de la tierra.

El análisis también destaca que el impacto ambiental afecta especialmente a las comunidades más vulnerables y que el documento plantea una conversión ecológica integral, basada en la sobriedad, la justicia distributiva y la solidaridad entre las naciones.

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