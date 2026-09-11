¡Medio siglo! La Nueva Basílica cumple 50 años: así será su Año Jubilar

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La Virgen de Guadalupe tendrá un Año Jubilar para conmemorar los 50 años de la Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe y el histórico traslado de la imagen el 12 de octubre de 1976.

La celebración comenzará el 12 de octubre de 2026 al mediodía, con la solemne Misa de las Rosas y la apertura de la Puerta Santa, y se extenderá hasta el 12 de octubre de 2027.

Conoce la historia detrás de la construcción de la Nueva Basílica, las actividades programadas para la apertura y cómo los fieles podrán acceder a la indulgencia plenaria durante este periodo.

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