Papa León XIV ratifica el vino oficial del Vaticano

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El Papa León XIV aprovechó una visita a España para renovar el contrato que mantiene a la bodega Eras Cordón, ubicada en La Rioja, como proveedora oficial del vino que se consume en el Vaticano.

La relación entre la Santa Sede y esta empresa familiar comenzó en 2001 durante el pontificado de Juan Pablo II y se ha mantenido vigente con Benedicto XVI, Francisco y ahora León XIV. De acuerdo con el reporte, la producción destinada al Vaticano es exclusiva, alcanza unas 2 mil botellas al año y se utiliza principalmente en recepciones y encuentros diplomáticos de la Santa Sede.

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