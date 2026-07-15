El reto: Sheinbaum deberá respaldar con pruebas sus dichos sobre el narco

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El periodista Sergio Sarmiento aborda en su nueva videocolumna las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado en diversas conferencias de prensa que el Gobierno de México no mantiene vínculos con el crimen organizado.

Durante su análisis, Sarmiento afirma que considera creíbles las declaraciones de la mandataria y reconoce que el Gobierno ha presentado información sobre las acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Marina contra los grupos delictivos.

También menciona que la administración federal ha dado a conocer cifras relacionadas con detenciones, aseguramientos de droga y otros resultados derivados de la estrategia de seguridad.