El reto: Sheinbaum deberá respaldar con pruebas sus dichos sobre el narco
El periodista Sergio Sarmiento aborda en su nueva videocolumna las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado en diversas conferencias de prensa que el Gobierno de México no mantiene vínculos con el crimen organizado.
Durante su análisis, Sarmiento afirma que considera creíbles las declaraciones de la mandataria y reconoce que el Gobierno ha presentado información sobre las acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Marina contra los grupos delictivos.
También menciona que la administración federal ha dado a conocer cifras relacionadas con detenciones, aseguramientos de droga y otros resultados derivados de la estrategia de seguridad.
“La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha venido insistiendo en sus conferencias de prensa que el Gobierno de México no tiene lazos con el crimen organizado. Y yo, en lo personal, le creo”, dice.
No obstante, el comentarista sostiene que algunas decisiones del Gobierno generan dudas, particularmente la determinación de no extraditar a los llamados “10 de Sinaloa”, señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.