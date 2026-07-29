Refinería ilegal destapa dudas en caso Ruffo

GENERANDO AUDIO...

El hallazgo de una refinería ilegal en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, ha encendido cuestionamientos sobre la eficacia de las autoridades en el combate al huachicol en México. De acuerdo con el periodista Sergio Sarmiento, la instalación se encontraba a apenas un kilómetro y medio de un cuartel de la Guardia Nacional, sin que se reportara su existencia. “Nadie en ese cuartel vio este lugar ni nadie se percató que había esta refinería ilegal”, señala Sarmiento, destacando la aparente falta de supervisión.

En paralelo, el Gobierno federal ha señalado a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, como el supuesto “rey del huachicol”. Sin embargo, el periodista pone en duda esta versión al describir el perfil del exfuncionario: “un hombre de 74 años que se movía en su ciudad sin escoltas, sin guardias”.

Además, se menciona que Ruffo era accionista minoritario de una empresa que gestionaba permisos de importación de combustibles, lo que, según el análisis, no necesariamente lo vincula con operaciones ilícitas de gran escala.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.