Reforma electoral amenaza la alternancia en México

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El periodista Sergio Sarmiento advierte que la reforma electoral que actualmente se discute en México podría representar un retroceso en la democracia, al poner en riesgo la alternancia de partidos en el poder.

Reformas históricas fortalecieron la democracia

Sarmiento recordó que las principales reformas electorales del país, como las de 1977, 1990 y 1996, tuvieron como objetivo central ampliar la democratización. Sí, señala que estas modificaciones permitieron abrir el sistema político y sentaron las bases para que México lograra una verdadera alternancia política.

“Las principales reformas electorales de nuestro país se hicieron con el propósito de ampliar la democratización de México”, señala.

Nueva reforma cambiaría el objetivo

Sin embargo, el periodista destaca que la reforma actual tiene un enfoque distinto. Según explicó, ya no se trata de mejorar la democracia, sino de “ahorrar dinero o evitar privilegios”.

A su juicio, estas medidas podrían tener el efecto contrario al deseado, ya que limitarían la competencia política y afectarían la pluralidad del sistema.

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