Regulación y presión fiscal golpean a Pymes

El periodista Sergio Sarmiento advirtió sobre las consecuencias que puede tener una mayor intervención gubernamental en la economía, particularmente en el funcionamiento de las empresas en México.

Intervención en la libertad económica

Durante su comentario, Sarmiento explicó que las decisiones de política económica pueden afectar directamente el desempeño del sector empresarial. “Toda intervención en la libertad económica tiene consecuencias”, señaló al inicio de su análisis.

El comunicador sostuvo que en los últimos meses el Gobierno de la República ha incrementado su intervención en la actividad económica, lo que se refleja en nuevas reglas y una mayor presión administrativa.

“En los últimos meses, hemos visto que el Gobierno de la República ha intervenido cada vez más para restringir la libertad de las empresas para seguir adelante con sus operaciones”, afirmó.

Presión fiscal y regulación empresarial

El periodista también señaló que las empresas enfrentan cambios constantes en el marco regulatorio. Según explicó, las autoridades fiscales han intensificado su supervisión.

“Hemos visto modificaciones de las reglas, pero también hemos visto que la Secretaría de Hacienda aprieta cada vez más a las empresas”, indicó.

