Seguridad y salud pública: el debate tras la caída del “Mencho”

El periodista Sergio Sarmiento analizó el operativo realizado el 22 de febrero por el Ejército mexicano para detener a Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que describió como el grupo criminal más importante del país en la actualidad. Según explicó, la operación fue exitosa en términos tácticos.

Sin embargo, el analista planteó una reflexión más amplia sobre la estrategia contra el narcotráfico. Recordó que el consumo de drogas constituye un problema de salud pública y advirtió que no podrá eliminarse únicamente mediante acciones militares.

