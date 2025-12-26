Anótalo en el calendario: estos meses pagarían la Pensión del Bienestar en 2026

GENERANDO AUDIO...

Banco del Bienestar.

El 2026 está por iniciar y con él un nuevo calendario de pagos para los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual se depositaría de manera bimestral como hasta ahora y se estima que los primeros pagos del año se den en enero y se repitan cada dos meses.

¿Cuáles son meses en donde se depositará la pensión del Bienestar para Adultos Mayores?

Aunque hasta el momento, la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, no ha confirmado el inicio de pagos, se establece que los poco más de 6 mil pesos se hacen de manera bimestral, por lo que se estima los pagos se realicen en los siguientes meses:

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Durante esos meses se espera que se haga el depósito del bimestre correspondiente, por ejemplo, en enero se pagaría el primer bimestre del 2026 que comprende enero y febrero.

Si bien el calendario oficial de pagos, hasta el momento, no se ha dado a conocer, se espera que sea en los siguientes días cuando la funcionaria federal dé las fechas en las que comenzarán los pagos.

Requisitos para solicitar la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

De acuerdo con el sitio oficial, para poder solicitar una pensión del Bienestar se debe tener 65 años o más y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local

Teléfono de contacto celular y de casa

El registro de hace toda vez que las autoridades anuncien las fechas en diferentes momentos del año.

