GENERANDO AUDIO...

Pensión del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, es uno de los programas sociales más significativos del Gobierno de México, que beneficia a millones de personas mayores a 65 años con el objetivo de mejorar su situación de protección social.

Esta pensión es universal lo que quiere decir que se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país.

¿Cuánto aumentará el pago?

A partir del 2026, las pensiones y apoyos de la Secretaría del Bienestar recibirán un incremento de al menos un 3.7%, debido a la inflación.

Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia de prensa matutina el pasado 5 de diciembre.

Aunque no precisó el monto, aseguró que este sería, al menos, equivalente a la inflación. Mencionó que, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo daría los montos exactos.

Adultos mayores que deberían actualizar datos en la Pensión del Bienestar

No todos los adultos mayores registrados en dicho programa deberán actualizar sus datos, sin embargo si eres beneficiario y cambiaste de domicilio debes notificarlo, ya que de no hacerlo, puedes perder tu pensión.

Además, si algún beneficiario se muda al extranjero perdería el derecho al apoyo, ya que el programa está dirigido a personas que residen en México.

La actualización de datos se hace por medio de la Línea del Bienestar , que se encuentra disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm, y en sábado, domingo y días festivos de 9:00 am a 7:00 pm.

En la llamada se te pedirán datos personales posteriormente servidores de la nación se pondrán en contacto contigo para darle seguimiento a tu trámite.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.