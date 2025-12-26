GENERANDO AUDIO...

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, dio a conocer el calendario de pagos de pensiones correspondiente a 2026.

Calendario de pagos de pensiones para 2026

Con el objetivo de que la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social (LSS) conozca la fecha en la que recibirá la dispersión económica correspondiente a cada mes, el instituto presentó el calendario de pagos del próximo año.

Los depósitos para 2026 serán en las siguientes fechas:

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Calendario de pagos de pensiones del IMSS para 2026. Foto: UnoTV.

De acuerdo con lo establecido por el IMSS, los pagos se efectuarán durante los primeros días de cada mes, con ajustes cuando la fecha coincida con un día feriado o fin de semana.

Asimismo, los depósitos se realizan en la cuenta bancaria proporcionada al momento de tramitar la pensión, por lo que no es necesario acudir a ventanilla para recibir el pago.

¿Cuándo se deposita la pensión del IMSS en enero de 2026?

El calendario de pagos de pensiones correspondiente a 2026 indica que la dispersión económica de enero se efectuará el viernes 2, debido a que el 1 de enero es día inhábil.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento