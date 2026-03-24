Apellidos D a H: hoy te registras a Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad; ve qué llevar

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Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México abrió el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que se realiza del 23 al 29 de marzo en módulos del Bienestar en todo el país.

Este martes 24 de marzo corresponde el turno a las personas cuyo apellido inicia con las letras D, E, F, G y H, quienes deberán acudir en un horario de 10:00 a 16:00 horas con sus documentos para iniciar el trámite.

Registro a pensión discapacidad: dónde y cómo hacerlo

Los Módulos de Bienestar brindan atención en cada municipio de las 32 entidades del país durante toda la semana de registro.

Para completar el trámite debes:

Ubicar el módulo más cercano

Acudir el día que corresponde a tu apellido

Presentar documentos en original y copia

Llenar la solicitud

Recibir comprobante de registro

Esperar validación

Recibir tu tarjeta del Bienestar

Las personas con discapacidad pueden registrar a una persona auxiliar que las apoye en el proceso.

Qué llevar para el registro

Los documentos necesarios son:

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Certificado de discapacidad de institución pública de salud

Teléfono de contacto

Calendario completo por apellido

El registro se realiza según la inicial del primer apellido:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29: todas las letras

Monto de la pensión

La pensión otorga 3 mil 300 pesos bimestrales, correspondientes al bimestre marzo-abril. Actualmente, un millón 596 mil 986 derechohabientes reciben este apoyo.

Quiénes pueden recibirla según el estado

En 24 estados, el apoyo es para personas de 30 a 64 años.

En los ocho estados restantes, la pensión se dirige a personas con discapacidad de 0 a 29 años.

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