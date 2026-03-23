SCJN elimina requisito clave: ya podrás recibir pensión sin matrimonio ni hijos

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Parejas podrían solicitar pensión. La SCJN reduce requisitos. Foto: Getty Images

La SCJN pensión sin matrimonio, la pensión por concubinato ISSSTE y los requisitos pensión viudez México cambiaron tras una resolución del máximo tribunal, que determinó que ya no será obligatorio casarse por registro civil ni cumplir con un mínimo de cinco años de convivencia o tener hijos en común para acceder a este derecho.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó un criterio vigente desde 2007 y declaró inconstitucional exigir cinco años de convivencia o la existencia de hijos para acceder a la pensión por concubinato en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

SCJN elimina requisito de 5 años para pensión por concubinato

El Pleno de la SCJN aprobó la resolución con seis votos a favor y dos en contra. El fallo establece que el requisito previo vulneraba derechos como:

Igualdad

No discriminación

Protección de la familia

El criterio había sido respaldado en jurisprudencias emitidas entre 2008 y 2015, por lo que su eliminación representa un cambio en la interpretación legal aplicable a estos casos.

Caso que originó el cambio en pensión ISSSTE

La resolución deriva del caso de un viudo cuya pareja, pensionista del ISSSTE, falleció en 2022. Aunque un juez familiar reconoció el concubinato desde 2019, el instituto negó la pensión al no cumplirse el plazo de cinco años.

El afectado obtuvo un amparo en noviembre de 2024. Posteriormente, la SCJN atrajo el caso en 2025 y revisó el criterio, lo que derivó en la invalidación del requisito.

El proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo.

Pensión sin matrimonio ni hijos: qué cambia

Con el nuevo criterio, será posible acceder a la pensión por viudez sin:

Haber contraído matrimonio

Tener hijos en común

Cumplir un plazo mínimo de convivencia

Sin embargo, la SCJN no estableció un nuevo periodo mínimo para acreditar el concubinato.

El ministro ponente señaló que corresponde al Poder Legislativo definir estos parámetros, por lo que el Congreso de la Unión deberá establecer un nuevo marco legal.

Cómo acreditar concubinato para pensión ISSSTE

Aunque se eliminó el requisito de tiempo, el acceso a la pensión no será automático. Las personas solicitantes deberán demostrar la existencia de la relación.

Entre los elementos que podrán presentarse se encuentran:

Comprobantes de domicilio compartido

Documentos que acrediten vida en común

Testimonios

La autoridad evaluará cada caso de manera individual. La carga de la prueba recaerá en quien solicite el beneficio.

Sin plazo definido: qué implica la decisión de la SCJN

La ausencia de un plazo mínimo implica que cada solicitud dependerá de la evidencia presentada. Esto ocurre mientras el Congreso define criterios más claros.

El cambio también abre la discusión sobre el reconocimiento legal de distintos modelos familiares y su impacto en el sistema de seguridad social.

En este contexto, la evaluación de cada caso será determinante para el otorgamiento de la pensión por concubinato en el ISSSTE.

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