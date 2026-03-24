¡Atención, pensionados! Si tu apellido empieza con S, este martes recibes 6 mil 400 pesos

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Pensión para Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro.

El pago de la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al bimestre marzo-abril, continúa este martes 24 de marzo para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra S.

Pensión para Adultos Mayores: quiénes cobran este martes 24 de marzo

De acuerdo con el calendario de pago presentado por la Secretaría de Bienestar, las personas adultas mayores cuyo primer apellido inicie con la letra S recibirán su pago de 6 mil 400 pesos este martes 24 de marzo.

Esta dispersión de recursos corresponde al segundo bimestre del 2026 y se realiza de manera directa a través de la Tarjeta del Bienestar.

Las autoridades recuerdan que a partir del día del depósito se puede disponer libremente del dinero, sin necesidad de retirarlo de inmediato.

¿Quiénes también cobran este martes 24 de marzo?

Además de las personas adultas mayores, aquellas que estén inscritas en las pensiones para Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como en el programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras también recibirán sus recursos mediante la Tarjeta del Bienestar.

Los montos de estos son los siguientes:

Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 300 pesos

: 3 mil 300 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil 100 pesos

: 3 mil 100 pesos Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Calendario oficial de pagos del bimestre marzo-abril

El calendario de pago de las pensiones y programas del Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril, quedó distribuido de la siguiente manera:

A: lunes 2 de marzo

lunes 2 de marzo B: martes 3 de marzo

martes 3 de marzo C: miércoles 4 y jueves 5 de marzo

miércoles 4 y jueves 5 de marzo D, E, F: viernes 6 de marzo

viernes 6 de marzo G: lunes 9 y martes 10 de marzo

lunes 9 y martes 10 de marzo H, I, J, K: miércoles 11 de marzo

miércoles 11 de marzo L: jueves 12 de marzo

jueves 12 de marzo M: viernes 13 y martes 17 de marzo

viernes 13 y martes 17 de marzo N, Ñ, O: miércoles 18 de marzo

miércoles 18 de marzo P, Q: jueves 19 de marzo

jueves 19 de marzo R: viernes 20 y lunes 23 de marzo

viernes 20 y lunes 23 de marzo S: martes 24 de marzo

martes 24 de marzo T, U, V: miércoles 25 de marzo

miércoles 25 de marzo W, X, Y, Z: jueves 26 de marzo

El miércoles 25 y jueves 26 de marzo son los últimos días de cobro y corresponden a las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras T, U y V, así como W, X, Y y Z, respectivamente.

Inversión social y número de beneficiarios

Recientemente, Ariadna Montiel, titular de la dependencia federal, indicó que para este segundo bimestre del 2026 se está apoyando a 18 millones 833 mil 147 personas beneficiarias de las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 104 mil 695 millones de pesos.

Precisó que se asignaron 87 mil 705 millones de pesos para que 13.6 millones de adultos mayores reciban su apoyo bimestral. También se destinaron 9 mil 244 millones de pesos en beneficio de 2 millones 982 mil 222 mujeres de entre 60 y 64 años.

Asimismo, se contemplaron 5 mil 270 millones de pesos para otorgar apoyos a 1.5 millones de personas con discapacidad, mientras que 396 millones de pesos serán destinados a 228 mil 553 madres trabajadoras.

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