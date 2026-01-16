Noticias de hoy 16 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:24 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

Noticias de hoy 16 de enero 2026, en un minuto:

SRE confirma muerte de connacional bajo resguardo de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de un connacional que estaba bajo custodia de ICE en un centro de detención en Atlanta, Georgia.

Sismo de 5.0 en Guerrero

Un sismo de 5.0 grados se registró la madrugada de este viernes 16 de enero en San Marcos, Guerrero, que fue percibido en algunas zonas de la Ciudad de México y otros estados.

Frente frío 29 entra este viernes 

El frente frío 29 ingresará a partir de este viernes sobre el norte y noreste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

X tuvo caída mundial

La plataforma X, antes conocida como Twitter, tuvo una caída global la mañana de este viernes.

Julio Iglesias niega acusaciones

Julio Iglesias negó las acusaciones en su contra por abuso sexual y trata de personas. El cantante las calificó de ser “absolutamente falsas”.

