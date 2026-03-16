¡Atención! Abren registro para la Pensión de Personas con Discapacidad: revisa monto, fechas y requisitos

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Conferencia mañanera del lunes 16 de marzo. Foto: Gobierno de México.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció la apertura de un nuevo registro para la Pensión para Personas con Discapacidad, programa social que brinda un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, que se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo.

Registro de la Pensión para Personas con Discapacidad

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel, titular de la dependencia federal, dio a conocer que del lunes 23 al domingo 29 de marzo se llevará a cabo el registro de la Pensión para Personas con Discapacidad.

Indicó que las personas interesadas en recibir esta pensión tendrán que acudir personalmente a alguno de los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

“Buenas noticias para nuestras personas con discapacidad. Vamos a iniciar un nuevo registro para ellos, que va a ser a partir del 23 y hasta el 29 de marzo, de lunes a domingo de la próxima semana, de 10 de la mañana a cuatro de la tarde van a estar instalados los módulos”. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.

Adelantó que a partir de mañana se podrá consultar a través de la página gob.mx/bienestar la ubicación de los módulos de Bienestar.

Como en cada convocatoria de la Secretaría de Bienestar, el registro se llevará a cabo de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido.

El calendario quedó distribuido de la siguiente manera:

Lunes 23 de marzo: A, B y C

A, B y C Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Z

S, T, U, V, W, X, Z Sábado 28 de marzo: Todas las letras

Todas las letras Domingo 29 de marzo: Todas las letras

Foto: Captura de pantalla.

Documentos para el registro de la Pensión para Personas con Discapacidad

La funcionaria señaló que las personas que deseen registrarse a la Pensión para las Personas con Discapacidad deberán presentar los siguientes documentos para completar el trámite:

Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM, carte de identidad)

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (teléfono, luz, gas, agua, predial, no mayor a seis meses)

Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

Teléfono de contacto (casa y celular)

Foto: Captura de pantalla.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Pensión para Personas con Discapacidad?

Montiel Reyes recordó que el registro para este programa es universal en 24 entidades del país, por lo que pueden inscribirse personas de 0 a 64 años. En contraste, en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, al no existir convenio con el Gobierno federal, el registro sólo está disponible para personas de 0 a 29 años.

Beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad e inversión

Detalló que actualmente la Pensión de las Personas con Discapacidad cuenta con un padrón de un millón 596 mil 986 beneficiarios. Y agregó que la inversión destinada por la Federación a esta pensión en 2026 es de 37 mil 452 millones de pesos.

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