Pensionados del ISSSTE recibirán pago de abril antes de Semana Santa

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Pago pensión del ISSSTE del mes de abril. Foto: Cuartoscuro.

El pago de la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondiente al mes de abril, ya tiene fecha definida y se realizará el viernes 27 de marzo.

Los jubilados y pensionados recibirán el pago durante los últimos días de marzo, lo que permitirá a los beneficiarios disponer del dinero antes de las fechas asociadas con el periodo de Semana Santa.

Pago de la pensión del ISSSTE del mes de abril

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del ISSSTE, el cuarto pago del 2026 será depositado el viernes 27 de marzo.

En esa fecha, jubilados y pensionados podrán verificar el depósito en la cuenta bancaria registrada para recibir su pensión. El dinero estará disponible desde las primeras horas del día, dependiendo del banco receptor.

Es importante recordar que el ISSSTE aplica un sistema de pagos adelantados para las pensiones. Esto significa que los recursos correspondientes a cada mes se depositan al final del mes previo, aunque en esta ocasión se realizará con más días de antelación.

Calendario de pagos de la pensión del ISSSTE en 2026

De acuerdo con el calendario de pagos de la pensión del ISSSTE 2026, los depósitos se distribuyen a lo largo del año conforme al siguiente programa:

Enero: 2 de enero

Febrero: 30 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

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