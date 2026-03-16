Pagos de Pensiones Bienestar se detienen mañana; esta es la razón

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Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México inició desde el lunes 2 de marzo la dispersión de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre marzo–abril 2026. Sin embargo, mañana no se realizará ningún depósito, debido a que el calendario oficial no contempla pagos en esa fecha.

Los depósitos se realizan de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente y se entregan a través del Banco del Bienestar.

Ésta es la razón por la que no caerá la Pensión del Bienestar

El lunes 16 de marzo de 2026 es día de descanso obligatorio en México, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta fecha corresponde al tercer lunes de marzo, día establecido para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo.

Debido a este día feriado oficial, no habrá pagos de la Pensión para el Bienestar. Los depósitos continuarán conforme al calendario oficial, reanudándose en las fechas programadas para las siguientes letras del primer apellido de los derechohabientes.

Calendario de pagos de Pensiones para el Bienestar

Los depósitos se distribuyen durante el mes de marzo conforme a las letras del primer apellido:

A: lunes 2

lunes 2 B: martes 3

martes 3 C: miércoles 4 y jueves 5

miércoles 4 y jueves 5 D, E, F: viernes 6

viernes 6 G: lunes 9 y martes 10

lunes 9 y martes 10 H, I, J, K: miércoles 11

miércoles 11 L: jueves 12

jueves 12 M: viernes 13 y martes 17

viernes 13 y martes 17 N, Ñ, O: miércoles 18

miércoles 18 P, Q: jueves 19

jueves 19 R: viernes 20 y lunes 23

viernes 20 y lunes 23 S: martes 24

martes 24 T, U, V: miércoles 25

miércoles 25 W, X, Y, Z: jueves 26

Montos de las Pensiones para el Bienestar

Los programas sociales del Gobierno federal entregan distintos apoyos económicos a millones de personas en el país:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Más de 18 millones recibirán apoyo en marzo

Durante este mes, más de 18 millones de derechohabientes recibirán su pago correspondiente al bimestre marzo–abril.

De acuerdo con datos oficiales, esta dispersión representa una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos que se entregarán a nivel nacional.

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