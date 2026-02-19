Aumento en pensión del IMSS bajo la Ley 73: en qué casos aplica y cómo activarlo

GENERANDO AUDIO...

Las personas jubiladas del IMSS bajo la Ley 73 pueden aumentar el monto de su pensión si tienen a familiares que dependan económicamente de su ingreso.

De acuerdo con información oficial, la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementa la pensión cuando la persona registrada tiene beneficiarios que dependen de sus ingresos.

A esto se le conoce como una “asignación familiar” que se suma al monto base. El ajuste se realiza conforme a las prestaciones previstas en la Ley del Seguro Social.

Además, la pensión del IMSS aumenta si la persona bajo la Ley 73 requiere de cuidados durante su adultez mayor y no tiene a algún beneficiario.

¿En qué casos puede aumentar la pensión del IMSS bajo la Ley 73?

El IMSS señala que la pensión puede subir entre un 5% y 15% por asignación familiar o apoyo asistencial.

El incremento aplica de la siguiente forma:

Esposa o concubina (+15% en la pensión)

Hijos menores de 16 años, de 16 a 25 que estudien e hijos con alguna discapacidad (10% por cada uno)

Padres (10% por cada uno)

Ayuda asistencial si no hay beneficiarios (15%)

Estos aumentos de pensión bajo la Ley 73 del IMSS no se otorgan automáticamente. Debe acreditarse la situación familiar del pensionado.

Además, estos incrementos son acumulables, ya que la Ley del Seguro Social de 1973 establece que cada asignación familiar se suma a la pensión.

Por ejemplo, un derechohabiente recibe un 25% más si tiene una esposa y un hijo que dependen económicamente de él (15% + 10%, respectivamente).

Requisitos para solicitar el aumento de pensión bajo la Ley 73 del IMSS

Para registrar a beneficiarios o modificar la pensión se requieren los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Documento bancario con CLABE

Comprobante de domicilio

Documentos que acrediten relación o dependencia económica del beneficiario (acta de matrimonio, resolución judicial, constancia de estudios o dependencia económica, según el caso)

Guía para solicitar el aumento conforme a Ley 73

Reunir la documentación del pensionado y del beneficiario Acudir a la ventanilla de prestaciones económicas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente Solicitar el registro de beneficiarios o la modificación de la pensión Esperar a que validen el incremento

Una vez aprobada la modificación, el aumento en la pensión del IMSS se verá reflejado cada mes.

