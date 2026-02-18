Pensión Bienestar hoy: registro para apellidos I, J, K, L y M; requisitos y fechas clave

GENERANDO AUDIO...

Este mes toca el registro de las Pensiones del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 18 de febrero continúa el registro para la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, programas que abrieron inscripciones el pasado lunes 16 de febrero.

Hoy corresponde el turno a las personas cuyo apellido paterno inicia con las letras I, J, K, L y M. El proceso concluirá el próximo domingo 22 de febrero.

¿Dónde y a qué hora es el registro?

El trámite se realiza en los Módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

La ubicación de los módulos puede consultarse en el sitio oficial: gob.mx/bienestar

Calendario de registro Pensión Bienestar febrero 2026

El registro se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno:

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Todas las letras Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Importante: El registro cierra el domingo 22 de febrero.

¿Qué documentos debes llevar?

Para completar el trámite debes presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de reciente impresión

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

La documentación será revisada directamente en el módulo durante el proceso de inscripción.

¿No puedes acudir al módulo?

Si la persona interesada no puede asistir de manera presencial, puede solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial o llamando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Entrega de tarjetas Bienestar

Del 10 al 14 de febrero se realizó la entrega de tarjetas a quienes se registraron en diciembre.

Cada beneficiario recibe un mensaje SMS con la fecha, hora y sede para recoger su tarjeta.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en 2026?

Los montos establecidos son:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

6 mil 400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Los depósitos se realizan de forma bimestral y se entregan directamente en la tarjeta Bienestar tras concluir el proceso de registro y validación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento