Pensión Bienestar; toca registro a apellidos N, Ñ, O, P, Q, R este 18 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Las personas deben acudir a su módulo más cercano. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Bienestar abrió el registro para la Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar de este 2026.

Este jueves 19 de febrero toca el turno de inscripción para la pensión del bienestar a las personas adultas mayores y mujeres cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P, Q, R.

El Gobierno de México informó que el registro comenzó el pasado lunes 16 de febrero, toda vez que concluirá el domingo 22 de febrero.

Calendario de registro para la Pensión Bienestar en febrero

Este jueves 19 de febrero, el registro para las pensiones se realiza en los Módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, conforme a la primera letra del apellido. La ubicación de los módulos puede consultarse en el sitio oficial.

Días de inscripción por apellido

Lunes 16 de febrero: A, B, C

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Documentos para la pensión del Bienestar

Para completar el registro debes presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de reciente impresión

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

El personal revisará la documentación directamente en el módulo durante el proceso de inscripción.

Si la persona beneficiaria no puede a un módulo de manera presencial, puede solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial o llamando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Montos de la Pensión Bienestar 2026

El Gobierno de México entrega distintos montos de apoyo como parte de las pensiones del Bienestar. Son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

La Secretaría del Bienestar realiza los depósitos de forma bimestral a través de su tarjeta, una vez que el beneficiario cumple con su registro y validación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: