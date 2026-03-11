Beneficiarios del Bienestar deberán estar atentos a su próximo depósito por esta razón

GENERANDO AUDIO...

Alerta para beneficiarios del Bienestar: revisa tu próximo pago. Foto: Gettyimages

Los beneficiarios que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deben mantenerse atentas a los avisos oficiales del programa, luego de que autoridades recordaran a los beneficiarios la importancia de consultar información únicamente a través de canales oficiales.

El programa, administrado por la Secretaría de Bienestar, beneficia a millones de adultos mayores en México, quienes reciben un apoyo económico de manera bimestral.

Ante recientes avisos del programa, se ha generado duda entre algunos beneficiarios, por lo que autoridades pidieron mantenerse informados para evitar confusiones o posibles fraudes.

Autoridades piden consultar sólo canales oficiales

Las autoridades del programa Bienestar reiteraron que los beneficiarios deben informarse únicamente a través de páginas oficiales, redes sociales verificadas o módulos de atención del programa.

El llamado se debe a que en los próximos meses podrían registrarse ajustes en el calendario de pagos, por lo que consultar fuentes confiables permitirá evitar información falsa o engañosa que circula en internet.

Además, las autoridades señalaron que existen sitios web y mensajes falsos que buscan engañar a los beneficiarios, por lo que es importante no compartir datos personales con personas desconocidas.

Evita fraudes y protege tu información

El programa recordó que ninguna persona está autorizada para solicitar información personal o bancaria fuera de los canales oficiales.

Compartir datos con terceros podría provocar:

Intentos de fraude

Confusión sobre fechas de pago

Riesgo de pérdida de información personal

Por ello, se recomienda consultar únicamente portales oficiales o acudir directamente a los módulos de atención del programa Bienestar para recibir orientación.

Mantener actualizados los datos es clave para recibir el apoyo

Las autoridades también destacaron la importancia de mantener actualizada la información personal dentro del programa.

En algunos casos, se han detectado inconsistencias en la documentación o en los datos registrados de los beneficiarios, lo que puede generar revisiones administrativas.

Cuando esto ocurre, los pagos pueden suspenderse temporalmente mientras se verifica la información, por lo que es importante revisar que todos los datos estén correctos y actualizados.

El apoyo económico de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se entrega cada dos meses, por lo que los beneficiarios deben mantenerse informados mediante fuentes oficiales para evitar retrasos o problemas con sus pagos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.