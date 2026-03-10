Pensión del IMSS no llegó: guía práctica para solicitar mensualidades no cobradas

GENERANDO AUDIO...

Si el pago de tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no llegó, es necesario que se realice la solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión. Para hacerlos, Unotv.com te da una guía rápida y práctica.

Guía para solicitar el pago de pensiones no cubierta en el IMSS

En caso de que tengas alguna retención de la pensión del IMSS, será necesario reclamar el pago al instituto mediante una solicitud. Además de cumplir con los siguientes requisitos establecidos:

Disfrutar de una pensión a cargo del Gobierno federal y pagada a través del Instituto

Que la pensión se encuentre vigente

Acreditar que no se recibió el pago de la mensualidad reclamada

Acreditar la diferencia reclamada en el pago de la pensión

De acuerdo con el IMSS, para poder realizar el trámite será necesario presentarse en la ventanilla del Control de Prestaciones Económicas en la Unidad de Medicina Familiar de adscripción.

El horario para poder realizar el trámite es de 8:00 a 15:00 horas, o en el horario ampliado que determine el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS; únicamente para la circunscripción de la Ciudad de México y Estado de México, se podrá realizar en las Subdelegaciones correspondientes.

Además, el IMSS también pone a disposición el número telefónico: 800 623 23 23, opción 3 “Pensionados” disponible para cualquier parte de la República Mexicana. En la línea un representante del IMSS brindará la información correspondiente.

