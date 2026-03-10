Este miércoles pagan 6 mil 400 pesos a pensionados con apellido H, I, J y K

GENERANDO AUDIO...

Continúa la dispersión de recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este miércoles 11 de marzo de 2026 corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J y K.

¿Quién recibirá la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores este miércoles 11 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial del bimestre marzo-abril, presentado por la Secretaría del Bienestar, las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores que su primer apellido inicie con las letras H, I, J y K recibirán su pago de 6 mil 400 pesos.

Es importante señalar que los recursos serán depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que a partir de la fecha asignada en el calendario podrán disponer de su pago.

¿Quién más recibirá pago este miércoles 11 de marzo?

Además de los adultos mayores, también recibirán su pago este miércoles 11 de marzo las personas beneficiarias de las pensiones para Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y del programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, cuyo primer apellido inicia con las letras antes mencionadas.

Los pagos para dichas pensiones y programas son los siguientes:

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: 650 pesos (mayoría de beneficiarios)

Recomendaciones para evitar cobro de comisiones

El Banco del Bienestar reiteró que los retiros de efectivo deben realizarse preferentemente en sus propios cajeros automáticos o ventanillas, ya que es la única institución donde no se cobran comisiones por disponer del dinero de la pensión.

El uso de cajeros de otras instituciones financieras puede generar cargos adicionales, los cuales varían según el banco. Por ello, se recomienda ubicar con anticipación la sucursal del Banco del Bienestar más cercana.

