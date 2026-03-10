Pensión al 100%: así puedes lograrla si cotizaste en IMSS o ISSSTE

GENERANDO AUDIO...

Si estás por jubilarte en 2026 o conoces a alguien que iniciará su trámite, el Fondo de Pensiones para el Bienestar puede ayudar a mejorar el monto del retiro.

Este mecanismo, que opera desde julio de 2024, funciona como un complemento a la pensión de la Afore para que algunos trabajadores puedan alcanzar una tasa de reemplazo cercana al 100% de su último salario. Aquí te explicamos qué es, quién puede acceder y cómo tramitar el complemento del fondo.

¿Qué es el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar no es una nueva pensión. Se trata de un subsidio adicional que se suma al dinero acumulado en tu Afore.

Su objetivo es que el trabajador reciba una pensión equivalente al 100% de su último salario, siempre que el monto no supere el límite establecido por la ley.

Para 2026, el monto máximo de pensión con complemento se actualiza cada 1 de enero con base en la inflación.

Este año, el tope ronda los 17 mil 364 pesos mensuales, tomando como referencia el salario promedio registrado ante el IMSS.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo del Fondo de Pensiones?

El complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar está dirigido a trabajadores que cumplan con tres requisitos principales:

Tener 65 años o más al momento de solicitar la jubilación

al momento de solicitar la jubilación Formar parte de la llamada Generación Afore

IMSS: haber comenzado a cotizar a partir del 1 de julio de 1997

haber comenzado a cotizar ISSSTE: estar bajo el régimen de Cuentas Individuales desde 2007

estar bajo el Que la pensión calculada por la Afore sea igual o menor al tope de 17 mil 364 pesos mensuales

Paso a paso para solicitar el complemento de pensión

El trámite se realiza a través de las ventanillas del IMSS, ISSSTE o Infonavit, según corresponda al trabajador.

El proceso general es el siguiente:

Solicitar la pensión: Acude a tu instituto de seguridad social para iniciar el trámite y obtener la Resolución o Concesión de Pensión. Evaluación del complemento: El instituto revisará automáticamente si los recursos acumulados en tu Afore son suficientes o si necesitas el apoyo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entregar documentación.

¿Cómo saber si tu dinero ya pasó al Fondo de Pensiones?

En algunos casos, los recursos de la Afore no reclamados pueden transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Esto puede ocurrir cuando:

El titular tiene más de 70 años (IMSS)

O 75 años (ISSSTE)

Y no ha solicitado su pensión ni retirado los recursos

Para verificar el estatus de la cuenta, se puede consultar el portal AforeWeb utilizando la CURP.

Las autoridades han señalado que estos recursos son imprescriptibles, por lo que el trabajador o sus beneficiarios pueden reclamarlos en cualquier momento directamente ante su Afore.

