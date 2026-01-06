Arrancan pagos de Pensiones para el Bienestar; calendario enero–febrero 2026

GENERANDO AUDIO...

Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

A partir de este 5 de enero y hasta el miércoles 28, el Gobierno de México inició los pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre enero–febrero de 2026, informó la Secretaría del Bienestar.

Los depósitos se realizan de forma escalonada en las cuentas del Banco del Bienestar, según la letra inicial del primer apellido de cada persona derechohabiente.

Recibirán su apoyo quienes estén inscritos en:

Pensión para Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa de Madres Trabajadoras

Calendario de pagos de Pensiones para el Bienestar

El calendario de pagos del bimestre enero-febrero quedó de la siguiente manera:

A: Lunes 5 de enero

Lunes 5 de enero B: Martes 6 de enero

Martes 6 de enero C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero

Miércoles 7 y jueves 8 de enero D, E, F: Viernes 9 de enero

Viernes 9 de enero G: Lunes 12 y martes 13 de enero

Lunes 12 y martes 13 de enero H, I, J, K: Miércoles 14 de enero

Miércoles 14 de enero L: Jueves 15 de enero

Jueves 15 de enero M: Viernes 16 y lunes 19 de enero

Viernes 16 y lunes 19 de enero N, Ñ, O: Martes 20 de enero

Martes 20 de enero P, Q: Miércoles 21 de enero

Miércoles 21 de enero R: Jueves 22 y viernes 23 de enero

Jueves 22 y viernes 23 de enero S: Lunes 26 de enero

Lunes 26 de enero T, U, V: Martes 27 de enero

Martes 27 de enero W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero

Los pagos avanzan por letra del apellido para evitar aglomeraciones y asegurar depósitos ordenados.

Montos de las pensiones en 2026

Para este primer bimestre, los apoyos económicos quedan así:

Adulto Mayor: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años y más .

para personas de . Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales .

. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales .

. Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales.

En este bimestre, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos, con una inversión social superior a 99 mil 345 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales.

Recomendaciones para cobrar en el Banco del Bienestar

Para evitar contratiempos al cobrar la Pensión para el Bienestar, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para las y los derechohabientes:

Acude el día que te corresponde , de acuerdo con el calendario por letra del apellido , para evitar filas largas.

, de acuerdo con el , para evitar filas largas. Lleva tu tarjeta del Banco del Bienestar y una identificación oficial vigente .

y una . No es necesario retirar todo el dinero el mismo día; el saldo permanece seguro en tu cuenta.

en tu cuenta. No compartas tu NIP ni datos personales con terceros, aunque digan ser empleados del banco.

Las autoridades recordaron que los apoyos se depositan de manera directa y sin intermediarios, por lo que no es necesario pagar ningún trámite adicional para recibir la pensión.