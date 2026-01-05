La Ley 73 del IMSS está por “jubilarse”: cuál es el régimen que quedará para los trabajadores

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La pensión bajo el régimen de la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaría próxima a decir adiós a los trabajadores mexicanos, quienes tendrán que obtener una pensión solo por el régimen de la ley 97.

Según estimaciones, podría ser en el 2035 cuando todos aquellos trabajadores del IMSS bajo la Ley 73 se jubilen y, entonces, solo permanezcan activas las reglas de la Ley 97.

¿Por qué es tan atractivo el régimen de la Ley 73?

Uno de los regímenes más cotizados del Seguro Social es el de la Ley 73, que aplica para todos aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Se trata de una pensión que se calcula basándose en lo cotizado por las últimas semanas cotizadas, lo que permite que el trabajador tenga un monto garantizado por parte del IMSS.

Es decir, el jubilado tendrá una pensión garantizada por el IMSS, a diferencia de los que se jubilen bajo la ley del 97, en donde existe una modalidad conocida como Retiro Programado, en el cual “el monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en tu cuenta Afore, de los rendimientos que se obtengan y de la esperanza de vida que te calculen”, explica la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

¿Quiénes son los que se pueden jubilar bajo la Ley 73?

La jubilación bajo la Ley 73 es aplicable para todos aquellos que se dieron de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, tu régimen es Ley 73. Además, es necesario cumplir con los requisitos que establecen las autoridades del Seguro Social.

De acuerdo con el portal del IMSS, existen dos modalidades de pensión, una de ellas, es por Cesantía, cuando la edad del trabajador sea entre 60 y 64 años; o por Vejez, a partir de que hayas cumplido 65 años; en ambos casos es necesario que se hayan cotizado el número de semanas requeridas y se haga la solicitud de pensión.

